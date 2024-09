A nem mindennapi eseményre Jill Curtis-Weber, Tony Curtis özvegye is ellátogatott, egyenesen Amerikából érkezett Mátészalkára. A világsztárok mellett pedig a bátaszéki diákok is hivatalosak voltak, hiszen Bátaszék is büszkélkedik Hollywood-i hírességgel, Zádor Jenő zeneszerzővel, aki 1894. november 5-én született Bátaszéken.

Bátaszéki diákok, dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere a Tony Curtis filmfesztiválon, Mátészalkán

Forrás: BátaszékMost/Facebook

A Magyar Hollywood Tanács közel 500 magyar gyökerű, hollywoodi sztár emlékének megőrzésével foglalkozik, így a fesztivál mottója is mi más lehetett volna, mint „Vissza a gyökerekhez!”.

A háromnapos filmfesztivál nagyon gazdag programkínálattal készült a filmrajongóknak. Például beszélgetésekkel, melyek könnyed, szórakoztató, a közönség számára érdekes kérdésköröket érintett. Jill Curtis-Weberről, Kamarás Ivánról, Szász Attiláról, Koltai Róbertről, vagy akár Sáfár Anikóról is megtudhattak az érdeklődők olyan információkat, amelyek eddig nem kerültek napvilágra.

A három nap alatt 33 fantasztikus versenyalkotást lehetett megnézni, amely 17 országból adott filmkultúra-ízelítőt. A versenyben négy fő kategóriában – játékfilm, rövidfilm, dokumentum-játék film és rövid dokumentumfilm – mérték össze tudásukat az alkotók. A legjobb alkotások közönségdíjat és fődíjat kaptak, melyeket a fesztivál záróünnepségén adtak át.

Magyar Hollywood országos döntője

A bátaszéki fiatalok a Magyar Hollywood Tanács 8. Magyar Hollywood vetélkedőjének országos döntőjébe csatlakoztak szeptember 21-én Mátészalkán, ahol képviselték Bátaszéket. A vetélkedő lehetőség volt arra, hogy a fiatal generáció felfedezze, milyen mélyen gyökerezik Hollywood a magyar kultúrában.

A versenyen Somogyi Noémi, Ricza Ivett és Kiss Annabella, a II. Géza Gimnázium diákjai képviselték a várost, akiket Bozsolik Zsófia tanárnő készített fel. A fiatalokat pedig dr. Bozsolik Róbert polgármester kísérte el, aki hivatali minőségében képviselte a várost.

Forrás: Magyar Hollywood Tanács