A diákoknak újra kezdődik a tanév hétfőn, a hivatalos tanévkezdet első napján. Több oktatási intézményben tanévnyitókkal kezdenek, ám van, ahol a tanévnyitókat már egy nappal korábban, vasárnap késő délután tartották. Becsöngetnek az iskolákban.

Tanévnyitó a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskolában. Fotó: Máté Réka

Becsöngetnek az iskolákban

Andorka Gábor, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója lapunknak elmondta, hogy a tanévnyitó ünnepségüket hagyományosan vasárnap késő délután öt órától tartják, tanévnyitó istentisztelettel, ahol bemutatkoznak a tanárok, és az új diákok is áldást kapnak. Hétfőn, az első tanítási nap első három órájában osztályfőnöki órák, könyvosztás, praktikus információk átadása, a tanév legfontosabb tudnivalóinak főbb ismertetése várja a tanulókat, akik a negyedik órától már tanulnak, tanítási órákon vesznek részt.

Ebben a tanévben új, gyerekbarát órarendet vezetnek be a kilencedik és a tizenkettedik évfolyamon, amely, ha jól debütál, jövő tanévtől az összes évfolyamon meghonosítják. Például a tizenkettedik évfolyamosoknak, ha előrehozott érettségire készülnek, akkor hetente elég csak négy napot az iskolában tölteniük, a pénteki napokon például egyetemet látogathatnak, egyéni tanulmányi kutatásokat végezhetnek.

Leadják telefonjaikat a diákok

Hajós Éva, a Szekszárdi I. Béla Gimnázium intézményvezetője lapunknak elmondta, hogy a tanévnyitó ünnepséget hétfőn reggel tartják, ám először a mintegy négyszáz diák nyolc óra előtt leadja a telefonjait, és csak ezután kezdődik az ünnepség. A tanulók beülnek az osztályaikba, és jó néhány osztályfőnöki órán részt vesznek. Ezután, körülbelül fél egy körül már zárul is az első tanítási nap, a diákok hazamehetnek. Hajós Évaától megtudtuk, hogy oktatási intézményük számára továbbra is fontos az okosiskola és a zöldiskola arculata, ezt viszik tovább, valamint szeretnék, ha tanulóik is mind jobban teljesítenének az digitális országos kompetenciaméréseken, ahogy azt is, hogy pedagógusaik a teljesítményértékelés során szép eredményeket érjenek el.