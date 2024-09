Ezt bizonyította a tolnai Vándorló Szépkorúak Baráti Köre által immár hatodik éve megrendezett, de a tolnai Duna-parton idén először lebonyolított lecsófesztivál.

Mint azt Zsinka János, a vándorlók vezetője elmondta, rajtuk kívül még két helyi civil szervezet, a TOVÁBB Szabadidős Társaság és a Tolnai Sárkányhajó Club Egyesület is képviseltette magát a szombati eseményen. A programok terén még nagyobb volt a változatosság. Az alaphangot Bognár Cecil tárogatójátéka adta meg. Tíz bográcsban készültek a lecsók, a legkülönfélébb kulináris koncepciók alapján. Közben szellemi és ügyességi vetélkedő is zajlott, a nap során pedig veterán járműveket is meg lehetett szemlélni.

Ebéd alatt Atkáry Lajos és Fojdl Antal zenéje szórakoztatta a lecsósokat. Az ételek elfogyasztása után a vándorlók öröm-ének csoportja nyitotta a programot. Strich Istvánné verset mondott, a kunszentmiklósi Gál család népdalokkal, nótákkal kedveskedett a közönségnek, majd a soltvadkerti citerazenekar lépett fel. Herczinger Anikó nosztalgiaműsort adott, Komáromi János szavalt, majd Tóth István énekelt és gitározott. Legvégül pedig örömzene hangjait vitte a szeptemberi szél.

És ami a lecsókat illeti: a Szőke Anikó és Székelyi Anikó alkotta zsűri szerint a legjobbat Aranyosné Györgyi készítette, ez egy natúr, virslis-kolbászos lecsó volt. Második lett Felklné Márta csirkehúsos lecsója, míg a harmadik Gál Tamás tojásos-rizses főztje. De készült még többek között csirkemájas, füstölt csülkös-babos, marhanyelves és rizses-gombás lecsó is.