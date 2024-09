A brigadéros 1710-ben Szekszárd határában esett a császáriak fogságába. Miután hűséges maradt II. Rákóczi Ferenchez, a budai hadbíróság esküszegés és dezertálás vádjával halálra ítélte. Béri Balogh Ádám életének az 1711. február 6-án rá lesújtó pallos vetett véget.

Dr. Gesztesi Enikő megemlékezése

Tisztelt kölesdiek! Kedves emlékezők! Tisztelt honismerő barátaim!

„Török bársony süvegem

Most élem gyöngy életem

Balogh Ádám a nevem

Ha vitéz vagy, jer velem!”

Béri Balog Ádám nótájának kezdősorait idéztem. E sorok azt a hőst és azt a legendás egyéniséget elevenítik fel, akinek a vezetésével a kuruc sereg 316 évvel ezelőtt megsemmisítő vereséget mért a császári zsoldban álló rácokra, ezzel megakadályozta, hogy hadseregük egyesüljön az osztrák erőkkel, s hogy így kiszorítsák a szabadságharcosokat a Dunántúlról. Ennek a győzelemnek stratégiai eredménye is volt, hiszen egy évvel meghosszabbította azt az időszakot, amíg a kurucok tartották Dunántúlt.

Háromszázhuszonegy évvel ezelőtt tört ki a Rákóczi-szabadságharc, ami háromszáztizenhárom évvel ezelőtt fejeződött be. Nem kerek dátumok, de a legendákat őrizzük. Az elmúlt évek ugyanezen ünnep kapcsán tartott beszédeiben, a kölesdi származású Balogh Attila igazgató úrral Szekszárdon tartott megemlékezéseink során kitértünk a példaképekre, a hazáért életüket áldozó hősök kultuszára, a hűség szó értelmezésére. Ebben az évben a legenda szót szeretném értelmezni, kifejteni azt, hogy miért jutott e szó eszembe a kölesdi csata kapcsán. A legenda szó latinul olvasandó dolgokat jelent, olyan dolgokat, amelyek méltók az olvasásra. Mit is lehet olvasni e naphoz kapcsolódóan? A szónak két aspektusát szeretném vizsgálni. Egyrészt azt a személyiséget tartom legendásnak, aki e csatát megvívta, másrészt az eseményt, ami egy óriási vereség – a trencséni csata – után reményt adott arra, hogy a szabadságharc kimenetele sikeres lesz.

Mutassuk be először e legendás alakot! Balogh Ádám 1670 körül született Hegyhátkisbéren, Vas megyében. Balogh Péter, a család első őse a XVI. század végén kapott Tolna megyében birtokot, így a család kiemelkedett jobbágyi sorából vagy kisnemesi rangjából. Édesapja 1678-ban meghalt, fiára a Zala és Vas megyei birtokok nagy részét, lányára a Tolna megyei birtokot hagyta, amelyet 1695-ben elcseréltek. Balogh Ádám Zala megyei birtokrészeit átengedte Judit nevű testvérének, ezért kapta vissza a Fadd nevű pusztát. Ezt követte a Tolna megyei Abaffy-család birtoktestének megvásárlása. A vásárlás és a birtokcsere hozta megyénkbe Baloghot. Nemes családjában a katonai pályafutás és a vármegyei közéletben vállalt tisztségek játszottak meghatározó szerepet: maga Béri Balogh harcolt a török ellen, majd 1695-ben a rábaközi járás főszolgabírója lett, de egy év múlva lemondott, birtokait zálogba adta, és elköltözött. Festetics Juliannával házasodott össze, akitől hat gyermeke született. Majd 1700 tavaszán visszament Vas megyébe, ahol két járásnyi terület főszolgabírója volt.

A kurucokhoz 1704 elején csatlakozott, 1704. április 27-én írt levelében Béri Balogh már ezt írja: „holnap Isten segítségébül megindulok velek”. Kezdetben, a Dunántúl többszöri elvesztésekor ő maga is többször pártot váltott, részben császárpárti apósa, Festetich Pál hatására, aki próbálta őt visszatartani a felkeléstől. II. Rákóczi Ferenc 1704-ben kinevezte ezredessé. Baloghnak nagyobb szerep Bottyán tábornok alatt nyílt, aki igazán nagyra tartotta őt: rettenthetetlen bátorságúnak vélte, komoly megfontolású, kivitelezésben villámgyors katonának, aki mester volt a vizeken való átkelésben, hirtelen rajtaütésekben.