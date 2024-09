Szombaton, vasárnap és kedden is kint voltak Fajsz térségében a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület tagjai, hogy Dániel nyomára bukkanjanak, ám nem jártak szerencsével. Közben az interneten egyre több fals információ jelenik meg a férfi állapotával, hollétével kapcsolatban, ami nagyon megnehezíti a keresők dolgát. Dániel édesanyja szerdán a Facebookon üzent a nyilvánosságnak. Azt írta, képtelen feladni a fia keresését.

A Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület tagjai napok óta próbálnak az eltűnt Bódog Dániel nyomára bukkanni.

Forrás: Facebook

Holnap ismét keresni fogják Bódog Dánielt

A Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület tagjai csütörtökön ismét Fajsz térségébe utaznak, hogy Dániel nyomára bukkanjanak. A keresést ezúttal is a Duna partján végzik majd. Az idő viszont ellenük dolgozik: szerdán már a hatodik napja, hogy Dániel nyomtalanul eltűnt. A férfinél valószínűleg nincs telefon, és pénz sem, mivel korábbi szemtanúk szerint mindent hátrahagyott, miután Dusnoknál a Vajas csatornába ugrott.

Eközben a rendőrség is folyamatosan keresi a férfit. Először a Kalocsai Rendőrkapitányság adott ki az ügyben eltűnés miatti körözést, majd az ügy átkerült Baranya vármegyébe, a Mohácsi Rendőrkapitánysághoz. Erre vélhetően azért került sor, mert Dániel lakhelye a mohácsi körzetben található.

Nagyon sok a valótlan információ

Badacsonyi László azt mondta portálunknak, rengetegen keresik meg őket és Dániel családját is valótlan információkat szolgáltatva a férfi hollétéről. Az ilyen bejelentéseket minden esetben egyesével vizsgálják ki a kutató-mentők. Kamerafelvételeket néznek vissza, ezek beszerzése és átvizsgálása viszont sok időt emészt fel, amit Dániel felkutatására is fordíthatnának. A szakértő ezért azt kéri, a valótlan állításokat kerüljék el, mert nem csak most, hanem valamennyi személykutatás esetén emberi életek múlhatnak az ilyen félrevezető információkon.

Dániel édesanyja tovább keresi a fiát

Bódog Dániel édesanyja szerdán délelőtt üzenetet osztott meg a Facebookon, amelyben arra kért mindenkit, segítsék fia megtalálását, ugyanakkor tartózkodjanak attól, hogy hamis információkkal árasztják el a közösségi médiát. Amint az asszony fogalmazott: „Dani sajnos továbbra sincs meg. Köszönjük a sok megosztást, az erőt és összetartást! Továbbra is igyekszünk minden változásról tájékoztatást adni. Megértem és megköszönöm az együttérzést, de nincs lehetőségünk és időnk egyenként válaszolni azokra a kérdésekre, hogy van-e valami hír. Ezt, kérem, próbálják megérteni! Inkább a keresésre szeretném azt az időt fordítani. Képtelen vagyok feladni, továbbra is keresem és kerestetem! Igyekszem minden nap egyszer frissíteni a posztot.