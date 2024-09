Bódog Dániel keresését a bátyai-, valamint a kalocsai polgárőr egyesületek szervezik. Amennyiben az időjárás engedi, vagyis nem esik és nem lesz erős szél, úgy délelőtt fél tízre várják az önkénteseket egyrészt Fajszra a Gyöngyvirág Bisztró elé, a Duna partra vagy Kalocsára Meszesi Duna-partra a vízi-polgárőr irodához.

Szombaton civilek és polgárőrök földön, és levegőben is keresik majd Bódog Dánielt. Forrás: Facebook

A szervezők azt kérik a jelentkezőktől, hogy öltözzenek vastagon és lehetőleg vízhatlan ruhában érkezzenek. A polgárőrök hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy esőben és erős szélben nem kelhetnek útra, hiszen az balesetveszélyes. Jelentkezni előzetes messenger üzenetben lehetséges a kalocsai polgárőrségnek, vagy a lesmesterek bátyai profilnak írva.

Közben Bódog Dániel édesanyja péntek délelőtt újabb Facebook poszttal jelentkezett. A megtört asszony azt írta a nyolcadik napja eltűnt Dánielről:

Nagyon haza akart aznap jönni, ezt mindenkinek mondta is, akik utoljára látták vagy beszéltek vele. Ezért bízom abban, hogy hazajön még hozzám.

Az édesanya továbbra is azt kéri, aki látta Dánielt, vagy bármilyen értékelhető információval rendelkezik a férfiról, hívja a 112-es segélyhívót.

Amint arról korábban beszámoltunk, Dániel kutatásában a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület is részt vesz. Ők szombaton, vasárnap és kedden is kint voltak Fajsz térségében, hogy Dániel nyomára bukkanjanak, ám nem jártak szerencsével. Ők emberi erővel, kutyával, földön és vízen, valamint drónnal is napok óta próbálnak Dániel nyomára bukkanni, ám egyelőre nem jártak sikerrel.

Rendkívül különös körülmények között tűnt el Bódog Dániel

A fiú történetét az édesanyja több Facebook csoportban is megosztotta még múlt héten szombaton. Ennek eredményeként rengeteg komment érkezett vélt vagy valós észlelésekről. Volt, aki azt írta a kétségbeesett bejegyzés alá:

Én pénteken láttam Dusnokon. Tizenhárom órakor leugrott a nagy hídról a Vajasba, majd kiúszott, felmászott a szalagkorláthoz és el is tűnt. Zavarodottnak látszott. Minden cuccát hátrahagyta a híd pillére mellett.

Bódog Dánielt a rendőrség is körözi. Az erről szóló felhívásban azt írták: 186-190 centiméter magas, 71-80 kilogramm közötti a testsúlya, a haja barna, göndör. A férfi egyedi ismtertetőjegyei a bal alkarján található iránytűt ábrázoló tetoválás, alatta rovásírás tetoválás, bal felkar részen ginkgo biloba sárga színű falevél tetoválás, jobb felkarján három háromszög, hasán pedig egy 3 centiméter hosszúságú műtéti heg található.