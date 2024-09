Vincze Viktória, a bonyhádi kenyeres lány eredetileg mezőgazdászként kezdte pályafutását, de végül a konyhában találta meg igazi hivatását. A konyhaművészet iránti szeretete nagymamájától ered, aki minden hajnalban finomságokat készített a családnak, és Viktóriát is bevonta a főzésbe. Így amikor édesanyává vált, természetes volt számára, hogy folytatja ezt a hagyományt. A család számára készített ételek fotóit rendszeresen megosztotta a közösségi médiában, és hamarosan felkérések érkeztek különböző eseményekre.

Vincze Viktória, azaz a kenyeres lány modern módszerekkel próbálja a hagyományos ételeket életben tartani.

Fotó: Beküldött fotó

A kenyeres lány odafigyel mindenkire

Viktória nem elégedett meg csupán a hagyományos főzéssel, a fine dining világába is belekóstolt, ahol az ízek és textúrák mesteri kombinációjának megszállottjává vált. Bár anyaként nem vágyott éttermet nyitni, a privát szakácskodás terén egyre magasabb színvonalra törekedett.

– Látom, hogy az embereknek igénye lenne színvonalasabb eseményekre a környékünkön is, ezért először szerveztem egy borvacsorát, amelyre túljelentkezés volt, most pedig Dobos Dáviddal szervezünk egy whiskey-vacsorát, ahol a minőségi italok és a hozzájuk illő ételek harmóniája nyújt maradandó élményt a vendégeknek.

Viktória munkássága egyébként egy olyan különleges eseménnyel indult a nyáron, mint a Jägermeister házibuli, ahol hamburgereket és sülthúsokat készített, de családi rendezvényekre és esküvőkre is gyakran hívják.

Több nagyobb eseményre kapott meghívást

Egyik legemlékezetesebb felkérését az idei Anna-bálra kapta, ahol a számos szakács közül ő is a főséf mellett bizonyíthatta tehetségét. Viktória számára fontos a hagyományok megőrzése, de a modern technikákat is szívesen alkalmazza. A sous vide-álás és a rilette készítés sem áll tőle messze, ahol a hús lassan, alacsony hőmérsékleten puhul meg, hogy a legfinomabb állagot érje el.

Viktória elkötelezettsége nemcsak a minőségre, hanem az emberekre is kiterjed. Minden vendégére odafigyel, legyen szó cukorbetegekről vagy más speciális igényű személyekről.

– Senki felkérésének nem tudok nemet mondani, hiszen mindenki megérdemli, hogy a lehető legfinomabb ételeket fogyaszthassa betegségtől, vagy ételallergiától függetlenül. Viktória elmondása szerint, ezért is szeretne a jövőben workshopokat szervezni, hogy tudását másoknak is átadja. Ez a hozzáállás nemcsak a vendégeivel való kapcsolatában, hanem a családja iránti elkötelezettségében is megmutatkozik.