A Dombóvárhoz közel található Kaposszekcsőn, a Liget Lakótelepen tartották a Retro Garázs, a nyolcvanas évekbeli emlékhely átadó ünnepségét szeptember huszonnyolcadikán szombaton. Az épület Parrag Gyula gyűjteményének kívánt méltó teret teremteni. Egy olyan helyet, amely megidézi a nyolcvanas éveket, amely elválaszthatatlan Bujtor Istvántól és az Ötvös Csöpi filmektől. A helyiség tele van plakátokkal, emléPaktárgyakkal, például a Pogány Madonna és az Elvarázsolt dollár című Bujtor filmekből ismert dolgokkal.

Bujtor István fia, Bujtor Balázs Kaposszekcsőn, a Retro Garázs átadó ünnepségén 2024. szeptember huszonnyolcadikán

(Fotó: Mártonfai Dénes)

Bujtor István fia Kaposszekcsőn

A hivatalos átadó ünnepségen díszvendégként megjelent Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere, Badáczy-Csiba Zsuzsanna, Kaposszekcső polgármestere, Bujtor Balázs hangversenymester és hegedűművész és Somogyvári János, a Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke. Bujtor István fia, Bujtor Balázs ünnepi beszédében elmondta, hogy nem újdonság a családjuk életében a Dombóvár-Kaposszekcső vonal, hiszen édesapja 1971-1975-ig a Pécsi Nemzeti Színházban játszott, és nem szeretett a hatos úton járni, végigjárta ezt az útvonalat, 850-es és 128-as Fiatjával. 2007-ben aztán a fia is Pécsre szerződött, ő is ezen az útvonalon járt amíg nem volt autópálya. Kívülről tudta az útvonalat, amely Kaposszekcsőn is átvezetett.

Az Ötvös Csöpi filmekben látható autó másolata, az 1976-os gyártású 1200-as Lada rendőrautó Kaposszekcsőn

(Fotó: Mártonfai Dénes)

Szereti ezt a vidéket

Bujtor Balázs lapunknak később elmondta, hogy nagy átutazó a környéken, Pécs felé még mindig erre jár, nem az autópályán, ha teheti. Gyönyörűnek tartja ezt a vidéket és annak idején mindig érdeklődve nézte, mi lesz a régi szovjet laktanyából, ahol végül kialakították a Retro Garázst. Az emléktárgyak közül kiemelte a Pogány madonna szobor mását és az Elvarázsolt dollárban szerepelt autó mását, valamint az eredeti filmplakátokat, és a korabeli újságok címlapjait. Elmondta, hogy az emléktárgyak látványa nagyon jó érzésekkel tölti el, megható, hogy nem felejtették el az édesapját.

A Retro Garázsban a nyolcvanas évekbeli emléktárgyak is vonzóak a nagyközönség számára

(Fotó: Mártonfai Dénes)

Édesapja őszinte ember volt

Bujtor Balázs kérdésünkre ismertette, hogy milyen ember volt Bujtor István.

– Nagyon őszinte volt, megmondta mindenkinek a véleményét, nem bántó módon, kis humorba csomagolva. Ha valakivel valami problémája volt, akkor az megkapta a magáét. Én is, tehát ha bármi volt, akkor nagyon őszintén, lényegre törően, de azért elmondta, hogy mi nem tetszik. Például amikor Pécsre szerződtem, az neki nagyon nem tetszett, mert ő volt Pécsen négy évet, és nem akarta, hogy ennyit autózzak, de aztán beletörődött. Az a típus volt, aki azt mondta, fiam elmondom, hogy szerintem mi a helyes döntés, és aztán úgyis úgy döntesz, ahogy te döntesz – mondta Bujtor Balázs