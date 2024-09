A Fritz pincészetbe is ellátogattak

A Szekszárdon töltött időről is megosztott pár élményt: ellátogattak a híres Fritz pincészetbe, ahol nemcsak a kiváló borokat és ételeket kóstolták meg, hanem a pincészet szivarszobáját is kipróbálták. Curtis és csapata élvezettel merült el a vidék ízeiben és hangulatában, amivel kicsit ők is belekóstolhattak a Szüreti Napok és Szekszárd ízeibe.

Curtis új albuma és boldog magánélete azt bizonyítja, hogy a rapper most élete egyik legjobb szakaszában van. Rajongói már izgatottan várják a decemberi megjelenést, és kíváncsian figyelik, hogy a következő fellépéseken hogyan csempészi be a szerelmet és az új zenei irányokat a színpadra.