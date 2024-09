Egy robbantás alapokig rombolta az épületet

Ezek az adatok különösen értékesek a régészek számára, ugyanis az 1702-ben bekövetkezett robbantás során és az követő időszakban, néhány falcsonk kivételével, az alapokig lerombolt vár egyes töredékes maradványainak, részleteinek a megértésében nélkülözhetetlenek. A leírásban szereplő pincehelyiséget, amely az északi épületszárny alatt helyezkedett el, az elmúlt években kezdték el feltárni, és idén megtalálták az öntött habarcs padlóját is. A pince boltozata az elmúlt három évszázad alatt szinte teljesen megsemmisült, egyetlen helyen maradt meg egy kis részlet belőle, abból azonban már nagy valószínűséggel rekonstruálni lehet a belső terének a magasságát.

A helyiség alján nagy mennyiségű bontási törmelékréteg halmozódott fel, feltehetően közvetlenül a vár lerombolása után. A régészek ezt kézi módszerrel bontották ki, az anyagát két különböző méretű rostán is átszitálták, aminek köszönhetően hatalmas mennyiségű leletanyag látott napvilágot. Az egykori mindennapi élet használati tárgyai és konyhai hulladék mellett, apró faragott kőtöredékek is ismertté váltak, amelyek a vár egykori díszítésére, pompájára utalnak.

Az épülethez egy belső, a várudvar felé néző torony is csatlakozott, amelynek idén sikerült megtalálni az eredeti, középkori téglapadlóját is. A modern kori (19-20. századi) bolygatások nagyban megnehezítették a feltárómunkát. Sok régészeti korú réteget és emléket megbolygattak, illetve el is pusztítottak általa.