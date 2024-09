A hit és a gyógyítás kapcsolatáról tartott előadást dr. Csókay András professzor szombat este az Ars Sacra Fesztivál progamsorozatának részeként a teveli templomban. A 68 éves idegsebész – aki 2013-ban már tartott előadást Tevelen, s ezúttal is Asztalos Zoltán meghívására érkezett – azzal szerzett világhírnevet, hogy 2019-ben, a dakkai kórházban egy harminc fős orvoscsoport vezetőjeként sikerrel szétválasztott egy bangladesi sziámi ikerpárt, akik a mai napig a szüleikkel élnek együtt.

Dr. Csókay András a teveli templomban tartott előadást a hit és a gyógyítás kapcsolatáról

Fotó: A szerző felvétele

Erről is mesélt dr. Csókay András, aki ezúttal is kihangsúlyozta, hogy akkor, és azóta is a Jézusba vetett hite vezényli a gyógyításban. Azt mondta, az ikerpár műtétje előtti imája során kapott ötletet az agyi vénák szétválasztására, amely végül a rendkívül kockázatos és korábban lehetetlennek tűnő műtét sikerét eredményezte. Publikációiban, előadásaiban a mai napig rendszeresen leírja, hogy hite nélkül ez a műtét nem sikerülhetett volna.

Az egyebek mellett Prima díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett dr. Csókay András mesélt életútjáról, a gyermeke elvesztése – Márton tíz éves korában vélhetően epilepsziás roham miatt fulladhatott meg egy kerti medencében – okozta traumáról, amelyet a Jézusba vetett hite segített feldolgozni. Illetőleg mesélt nigériai missziójáról, amelyet 2016-ban indított el, s amelyet azóta is végez a háromszáz milliós országban, ahol nagyon sok a katolikus, s ahol szintén fontos szerepe van a hitnek a gyógyításban, az ottani agyműtétek sikerességében.