Míg csütörtök napközben még 28 fok várható Szekszárd környékén, addig pénteken napközben várhatóan csak 12 fok lesz. A met.hu előrejelzése alapján szombaton és vasárnap is mindössze 12 fokos nappali csúcshőmérséklet valószínű, hajnalonként pedig 9 fokig süllyedhet a hőmérséklet.

Illusztráció: Getty Images

Pénteken mintegy 20-, szombaton 7-, vasárnap ismét 20 milliméter eső eshet. Az időjárás nemcsak esős, de várhatóan szeles is lesz. Már csütörtökön megélénkülhet a szél, pénteken pedig időnként akár az óránkénti 50 kilométert is elérheti a széllökések sebessége.



Változást a jövő hét eleje hozhat, hétfőre enyhülhet a szél sebessége és valamivel melegebb, 16 fok körüli nappali csúcsérték valószínű, míg kedden már 20 fok is lehet.