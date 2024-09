Különleges élményben volt részük azoknak, akik csütörtök délután ellátogattak a Decsi Faluházba, ugyanis egy izgalmas egzotikus kisállatkiállítást rendeztek itt. A gyerekek és felnőttek egyaránt közelről megismerkedhettek különböző egzotikus állatokkal, melyekkel nem mindennap találkozhat az ember.

Az egzotikus kisállatokat tesközelből ismerhették meg a gyerekek

Fotó: Farkas Eszter

A rendezvény egyik legnagyobb szenzációja a sisakos kaméleon volt, amit a gyerekek simogathattak is. A bátrabbak kézbevehettek egy pitont is, mely nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek körében is népszerű volt. Az érdeklődők egy zöld leguánt, leopárdgekkót és egy madagaszkári nappali gekkót is megcsodálhattak, ezek a színes, különleges hüllők lenyűgöző látványt nyújtottak.

A kiállításon nem csak egzotikus állatokkal találkozhattunk. Nyuszik, tengeri malac, valamint egy csincsilla is várta a látogatókat. A legbátrabb szülők számára egy különleges élmény is kínálkozott: kézbe vehettek egy szíriai vöröstérdű tarantula pókot, amely sokak számára talán félelmetes lehetett, ám mégis különleges tapasztalatot jelentett.

A kiállítás igazán szórakoztató és tanulságos volt, hiszen közelebb hozta a természetet a résztvevőkhöz, és lehetőséget nyújtott arra, hogy a gyerekek testközelből ismerjék meg ezeket az egzotikus állatokat.