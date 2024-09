Az elbirtoklás olyan, úgynevezett eredeti tulajdonszerzési mód, mellyel egy földrészletet az eredeti tulajdonos jóváhagyása nélkül is meg lehet szerezni, olvasható a MAGOSZ szakmai összefoglalójában. Az elbirtoklással szerzett tulajdon feltétele, hogy a más tulajdonában lévő földet legalább 15 évig sajátomként, megszakítás nélkül kell a birtokomban tartani.

Elbirtoklással szerzett tulajdonjog nem annyira ritka, minden évben akad rá példa

Forrás: MW

Elbirtoklással szerzett földet művelni kell

Mit jelent a „sajátomkénti” birtoklás? Úgy kell viselkednem, mint egy tulajdonosnak, tehát legalább kultúrállapotban kell tartanom a területet, de a műveléssel már egyértelműen eleget teszek a törvényi elvárásoknak.

Lényeges megemlíteni, hogy érvényes használati jogcím esetén (például, ha bérleti szerződéssel használom a területet) nincs lehetőség az elbirtoklásra, ilyenkor fogalmilag kizárt a tulajdonoskénti birtoklás.

Az elbirtoklás sajátossága, hogy ellenértéket nem kell fizetni a tulajdonos számára – olvasható a MAGOSZ összefoglalójában.

Az elbirtoklás bejegyzéséért bírósághoz kell fordulni

A 15 év letelte után bírósági határozat alapján történhet meg a tulajdonjog bejegyzése (az elbirtoklás jogcímére hivatkozva).

Miként lehet igazolni a 15 éves birtoklást? - kérdezték többen is. Tanúbizonyításra lesz szükség, amelyet legkönnyebben a szomszédos gazdálkodók vagy a helyben lakó személyek tudnak írásban igazolni. Növeli az eljárás esélyeit az is, ha például gazdálkodási naplóval is tudom igazolni, hogy én azt a területet műveltem.

Kivel szemben kell megindítani a pert?

A bírósági eljárást főszabály szerint az ellen kell megindítania az elbirtoklónak, aki az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként van bejegyezve.

Amennyiben a tulajdonos már meghalt, akkor az örököseivel szemben kell megindítani a pert, még akkor is, ha ők nincsenek bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba (az öröklés ugyanis ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonszerzés).

Abban az esetben, ha semmilyen tudomásunk nincs a bejegyzett tulajdonos örököseiről, úgy az állammal szemben lehet megindítani a pert, hiszen az állam az úgynevezett szükségképpeni örökös – írja a MAGOSZ.