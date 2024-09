Az elektromos járművek rohamos terjedése Magyarországon az elmúlt évek egyik legfigyelemreméltóbb fejleménye. Júliusban a hazai tisztán elektromos járműpark darabszáma átlépte a 60 ezret, ami jól tükrözi a zöld közlekedési megoldások iránti növekvő igényt. A zöld rendszámos autók flottája – amelybe a hibridek is beletartoznak – júniusban már meghaladta a 100 ezret, ami újabb mérföldkő a környezetbarát közlekedés terén.

Az autókat már ellátták a szükséges felszereléssel, és nap mint nap járják az utakat, a munkahelyszíneket. Beküldött fotó.

Támogatási programok a zöld járművek beszerzéséhez

A növekedés mögött többek között a vállalatok számára elérhető támogatási programok állnak, amelyek keretében akár 4 millió forint állami hozzájárulást is lehet igényelni elektromos járművek beszerzésére. A program 2025 tavaszáig tart, és eddig 3500 kérelmet nyújtottak be, összesen több mint 4200 járműre. A támogatás keretösszege 30 milliárd forint, amelyből már eddig is több mint 16 milliárd forintot igényeltek a vállalatok.

Az országos szinten tapasztalható növekedés mellett egyre több helyi vállalat is felismeri az elektromos járművek nyújtotta előnyöket. Közéjük tartozik a Tarr Kft., amely a régió egyik legnagyobb szolgáltatója és munkaadója. A cég nemrégiben négy elektromos kishaszongépjármű beszerzésére nyert támogatást, összesen 14,4 millió forint értékben, amit a Magyar Kormány és az Európai Unió biztosított.

A Tarr Kft. zöld törekvései

Tarr János, a cég ügyvezetője, hangsúlyozta, hogy a beszerzett járművek nemcsak hogy környezetbarátok, de a legmodernebb technikai felszereltséggel rendelkeznek. Az új autók gyors töltési lehetőséggel és fejlett vezetéstámogató rendszerekkel vannak ellátva, ami jelentősen megkönnyíti a mindennapi munkát. A járművek idén nyáron álltak szolgálatba, és a munkatársak körében végzett felmérések szerint rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptak.

Az elektromos járművek használatával a Tarr Kft. nemcsak a szén-dioxid kibocsátást csökkenti, hanem jelentős költségmegtakarítást is elér. Az elektromos autók üzemeltetési költségei alacsonyabbak a hagyományos, belső égésű motorral rendelkező járművekhez képest, különösen, mivel a cég telephelyeinek energiaellátását már most nagy részben megújuló napenergia fedezi. Ez a költségmegtakarítás lehetővé teszi, hogy a cég további fenntarthatósági projekteket valósítson meg.