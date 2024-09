130 ÉVE A szivarvégek. Bassola Árpád, a tolnai laktanya felügyelője, különös passzióval gyűjti össze a szivarvégeket s eme buzgalmának már szép eredménye is van, mert tíz év alatt mintegy 60 klgrm nehéz, nagy zsák szivarvéget gyűjtött. (Tolnamegyei Közlöny, 1894. szeptember 16.)

130 ÉVE Elröpült bankók. Egy sárközi öreg nénike egy szép tehenet vezetett a szegzárdi vásárra. Csakhamar akadt is vevője, aki papír forintokkal elégítette ki. Ez lett a veszedelme; mert kis unokáinak vett is 3 drb. piros, kék, zöld léggömböt, melyeknek madzagjait azon kendőhöz kötötte, melyben a tehén ára volt. Azután egy helyen mosolygó szép őszi baraczkokat látott meg. De már csak ebből is viszek haza, gondolta, s le is hajlott, hogy valami szépeket válogasson. E közben a kendő kicsúszott kebeléből s a három léggömb elszabadulva vitte e a magasba a keszkenőt, benne az öreg asszony utolsó tehénkéjének árát. Szegény néni pedig a földre roskadva kiabált, hogy fogják el a tolvaj gömböket, de bizony a levegőbe nem tudott utána menni senki. (Tolnamegyei Közlöny, 1894. szeptember 16.)

130 ÉVE Életmentő pénzügyőrök. Ritka bátorsággal mentette meg Bonyhádon két pénzügyőri felvigyázó Praucher H. bonyhádi lakos életét a biztos tűzhaláltól. Az eset egy szemtanú leírása szerint igy történt: Praucher a határból szénát szállított haza s e közben pipára gyújtott. Az elejtett sziporkától a széna meggyulladt és egy pillanat alatt az egész kocsi lángokban állott. Ezt szerencsére meglátta a határban czirkáló két bonyhádi pénzügyőri felvigyázó, kik rögtön a vész színhelyén termettek és a lovakat a kocsiból kifogva, emberfeletti erővel az égő kocsit egy árokhoz vonszolták, melybe azt bele döntötték. Így aztán sikerült nekik az embert és a lovakat megmenteni. (Tolnamegyei Közlöny, 1894. szeptember 16.)