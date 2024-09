Az egyetemi évek alatt agrármérnöknek tanult Gödöllőn, ahol növényvédelmi szakirányt választott. A mezőgazdasági vegyszerek használatának mind pozitív, mind negatív oldalait megtapasztalva egyre inkább a fenntarthatóbb megoldások felé fordult. A növényvédelemtől a környezetvédelem felé vezető úton felismerte, hogy a vegyszerek hosszú távú használata nemcsak a növényekre, hanem az emberek egészségére is káros hatással lehet. Így vált egyre aktívabbá a környezetvédelem területén.

A környezettudatosság a családban

Gyuri felesége, Éva, szintén környezetvédelmi szakértő, több mint négy évtizede osztják meg egymással nemcsak az életüket, hanem a zöld gondolkodást is. Éva, aki Budapesten nőtt fel, családi hagyományokon keresztül szintén kapcsolatba került a földdel, és felnőttként a hulladékgazdálkodás területén szerzett szakértelmet. –A környezettudatosság nemcsak a munkánk, hanem a mindennapjaink része is – meséli György. Szekszárdi otthonukban, egy 5000 négyzetméteres „kiskertben”, napi szinten gondoskodnak a növényekről, fenntartva azt a természetközeli életmódot, amit mindketten fontosnak tartanak.

Szekszárd jövője és kihívásai

Szekszárd és környezetének védelme mindig is szívügye volt Baka Györgynek. –Szekszárdhoz rengeteg szállal kötődöm, itt van az otthonunk, a barátaink, és bár sokszor vagyok Budapesten, itt érzem igazán otthon magam – mondta. Azonban a városnak is megvannak a maga kihívásai, különösen a klímaváltozás és a városi környezet terén. Baka György szerint a város zöldítése sürgető feladat: – Akár tízezer facsemetét is el kellene ültetni Szekszárdon és környékén ahhoz, hogy változást érjünk el.

Ezen kívül a városi hőhullámok elleni védekezést is prioritásként említette. – A városi közösségi terek (például a társasházak közös helységei), ahol hűtött helységeket alakíthatnánk ki az idősek számára, jelentős segítséget nyújtanának a hőhullámos időszakok túlélésében – tette hozzá. Először leginkább közös összefogással egy települési szintű Szekszárdi Hőségriadó Tervet kellene készíteni annak érdekében, hogy hogyan lehet csökkenteni a szekszárdiak nyári hőség kitettségét.