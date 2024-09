Segíteni csak örömmel szabad

Tóth József, a szekszárdi klub jelenlegi soros elnöke a tervekről beszélt, s ugyanezt tette Tari Annamária mostani kormányzó is. Ő, utalva az Életműdíjjal kitüntetett elődjének munkájára, elmondta, ma is kellenek új tagok. Beszélt arról, olyan projekteket kell megvalósítani, amelyek sokakat érintenek. Az egyik, ami az egészségmegőrzés része, a sztrók program. Ennek során adományaikkal a sztrók központokat segítik, de lesz kampány, amellyel a hirtelen fellépő betegség felismerésére és a gyors segítségkérés fontosságára hívják fel a figyelmet. Ebben feladatok várnak a rotary klubokra. Elmondta, emellett terveznek környezetvédelmi, természetvédelmi és egyéb programokat is, valamennyi közös célja, hogy minél több embert érjenek el, mozgósítsanak valamennyiünk érdekében.

Befejezésként arról beszélt, hogy, kibővíti a rotaryban az emberek közötti kapcsolatok próbájaként majd száz éve megfogalmazott négy kérdést egy ötödikkel, azzal, hogy amit csinálunk, azt örömmel tesszük-e. Mert igaziból úgy lehet csak segíteni másoknak, ha azt örömmel tesszük.