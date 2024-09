A tavalyi év után, amikor a szekszárdi borvidék vált a magyar szivaros társadalom találkozópontjává, most szeptemberben ismételten ugyanilyen magas színvonalú eseményre kerülhetett sor. A tavalyi találkozó nagy sikere és a résztvevők lelkesedése nem volt kérdéses, így idén is nagy várakozás előzte meg a rendezvényt. A szervező, Dobos Dávid idén is különleges figyelmet fordított arra, hogy a szivarok és gasztronómiai élmények harmóniája tökéletes összhangba kerüljön. A különböző italokat és finomságokat Dávid hangolta össze a különböző szivarokkal.

Dobos Dávid a szivar találkozók szervezője

Fotó: Farkas Eszter

– Az összeillőségénél nemcsak az ízek találkozása volt fontos, hanem a fogyasztás rituáléja is – válaszolta kérdésünkre a szervező. A szivarozás művészete és a borfogyasztás szenvedélye együttesen nyújtottak feledhetetlen élményt a résztvevőknek.

A rendezvény idei különlegességeként a szervezők olyan ritka szivarokat és prémium borokat, pálinkákat, whiskey-ket és kávékat válogattak össze, amelyek nemcsak helyi, hanem nemzetközi szinten is elismertek. A gasztronómiai élmény sem maradt el: finom falatok és gondosan összeválogatott borok kísérték a programot, ahol minden részlet a luxus és az exkluzivitás jegyében zajlott. A szekszárdi borászatok legkiválóbb borai, köztük a bikavér, a kadarka és a kékfrankos, méltó partnerei voltak a kézzel sodort, finoman érlelt szivaroknak.

A tavalyi eseményhez hasonlóan idén is családias, mégis exkluzív légkör jellemezte a találkozót. A résztvevők elmondása alapján az idei esemény is kiemelkedően jól szervezett volt, amit jövőre ugyanitt, újból megszerveznek.