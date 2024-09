A Tamási Művelődési Központ nyolc éve azzal a célkitűzéssel látott hozzá a Tamási Szüreti Napok megrendezéséhez, hogy a régi szüretekhez kapcsolódó hagyományokat megőrizve, de azokat megújult köntösbe bújtatva gazdagítsák a város kulturális programjainak sorát, tartalmas, minőségi szórakozást nyújtsanak a látogatóknak – mondta Czink Judit igazgató. Mindez évről évre megvalósul, sőt. A korábbi években két napot ölelt fel a program, idén viszont három naposra bővült.

A szüreti felvonulásban a hagyományőrzők mellett a város intézményei, civil szervezetei képviseltették magukat

Fotó: Mártonfai Dénes

Már csütörtökön elkezdődött

A térség településeinek bevonásával csütörtökön rendezték meg a Térségi Termékbörzét, amelyen huszonnégy önkormányzat mutatta be értékteremtő munkájának eredményét, miközben a szabadtéri színpadon művészeti csoportok, előadók produkcióit élvezhették a rendezvénytérre látogatók. Pénteken, a Tolnai Borok Éjszakája elnevezésű rendezvénnyel vette kezdetét a szüreti programok sora. A szervezők egyik fontos célja volt már a kezdetekben, hogy Tamásiban is meghonosítsák a borkultúrát, formálják a borfogyasztási szokásokat. Ezt a Tolnai Borút Egyesülettel együttműködésben teszik már közel egy évtizede, azzal a szándékkal, hogy megismertessék a térség borait, borászatait és népszerűsítsék termékeiket. A kulturális ínyencségekről emellett idén a ShiSha Café zenekar gondoskodott. Őket a hazai zenei élet egyik legkiválóbb rockabilly zenekara, a Tom White & The Mad Circus követte.

A megállókban művészeti csoportok léptek fel

Fotó: Mártonfai Dénes

Felvonult a város apraja-nagyja

A szombati szüreti felvonulásban a hagyományőrző együttesek mellett a város intézményei, civil szervezetei vettek részt, a felvonulás megállóiban művészeti csoportok, közösségek bemutatóit élvezhették a nézelődők. Ezt követően, a szabadtéri színpadon a Tamási Koncert-Fúvószenekar, a Pántlika néptánc együttes, a Sárpilisi Gerlice madár Hagyományőrző Néptánc Egyesület és a Csurgó Zenekar adott műsort. Este a hazai fesztiválok nagyszínpadain évek óta kiemelt helyet elfoglaló, különleges zenei világú Blahalouisiana zenekar nagykoncertjén szórakozhatott a közönség, a Tamási Szüreti Napokat pedig a Midnight Boogie együttes utcabálja zárta.