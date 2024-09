Szombaton, pontban nulla órakor Szekszárdon eldördül egy képzeletbeli startpisztoly, indul egy verseny, versenyfutás az idővel, mert éjfélre el kell készülniük az egyperces filmeknek, videóknak.

Egy Föld, egy film, egy esély

A Kindl Gábor ötletére több évtizeddel ezelőtt létrejött Forgass a Földért Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara hirdette filmmaraton újabb fordulója kezdődik, amelynek célja most is, hogy ezekkel az alkotásokkal is segítsék a fenntartható, környezettudatos gondolkodás terjedését. A mottó: Egy Föld, egy film, egy esély.

A most szombati verseny célja az élelmiszerpazarlás fékezése. Ezért a felhívás így szól: „Egyetlen alma, egy marék rizs, egy szelet kenyér – mindez sokkal több, mint pusztán étel. Ez az életünk, a bolygónk. De mi történik, ha elpazaroljuk? A Shoot4Earth versenyen most lehetőséged van megmutatni, hogy minden falat számít.”

Mindez kapcsolódik az ENSZ programjához, hogy 2030-ig felére csökkentse a globális élelmiszer-pazarlást. Mert becslések szerint a Földön évente 1300 millió tonna élelmiszer megy kárba, miközben 828 millió ember éhezik.

A verseny szeptember 28-án, mindenütt a helyi időszámítás szerint, pontban nulla órakor kezdődik, s legkésőbb éjfélig kell az interneten beérkezniük a maximum egy perces videóknak.

Az AI is versenyezhet

A mostani versenyen több újdonság is lesz. Egyik, hogy kizárólag mobil telefonnal lehet készíteni a felvételeket, a másik pedig, hogy meghirdetik a mesterséges intelligencia, az AI segítségével készített videók versenyét is. Így az alkotások lehetnek hagyományos, mobillal készített videók, vagy hagyományos és AI videók, amikor a szokásos technikákat és mesterséges intelligenciát vegyesen használják, s lehetnek AI videók, amikor azt a mesterséges intelligencia készíti el.

A filmkészítő játékra bárki, a világon bárhonnan jelentkezhet. Regisztrálni a verseny kezdetéig, a verseny hivatalos weboldalán, a www.shoot4earth.org címen lehet, és nevezési díj nincs.

Az internetre feltöltött versenymunkákat a zsűri értékeli, amelynek művészeti vezetője Karl Bardosh, a New York University professzora.