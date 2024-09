A májusfát illően táncolták ki Nagydorogon (beküldött fotó)

Kitáncolták a májusfát

A gyermeknapnak és a májusfa kitáncolásnak is megadták a módját Nagydorogon. Volt palacsinta sütés, légvár és körhinta, lovaskocsikázás, állatsimogató és nem maradhatott el a habparty sem. A település civil szervezetei játékos vetélkedőkkel és kézműves foglalkozásokkal készültek a gyermekek számára. A gyermeknapi program késő délutánig tartott, és azt követte a májusfa kitáncolása a Napsugár téren. A Nagydorogi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai kivágták a május elsején felállított májusfát, majd a Nagydorogi Búzavirág Néptáncegyesület táncosai és a Nagydorogi Szivárvány Óvoda ovisai kitáncolták azt. Ezt követően Márió, a harmonikás szórakoztatta a közönséget, majd hajnalig tartó bál következett.

Szintén májusi esemény az Amerikai Antik Motorok Találkozója, melyre az ország minden pontjáról és külföldről is nagy számban érkeztek vendégek. A Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola udvarán megrendezett kiállításon az 1920-as években készült járművektől egészen a napjainkban gyártott modellekig mindenféle motor megtalálható volt. A legnagyobb sikere a matuzsálem korú, 100 éves motoroknak volt, melyek közül jó néhány még ma is üzemképes. A rendezvény főszervezője Sarok Róbert volt, aki családjával és motoros barátaival, valamint az önkormányzattal karöltve valósította meg a színvonalas rendezvényt. A programon közel ezer ember és több mint ötszáz motor vett részt.

Pályázati támogatással újítják fel az orvosi rendelőt (beküldött fotó)

Fejlesztésekkel is büszkélkedhetnek

A rendezvények mellett több fejlesztéssel is büszkélkedhet a nagydorogi önkormányzat. Ezek egyike az orvosi rendelő felújítása egy sikeres pályázatnak köszönhetően. Orvosi eszközök beszerzésén túl ugyanis épületkorszerűsítésre is kiterjed a projekt. Ennek köszönhetően energetikai korszerűsítés valósul meg az épületben, hőszivattyúval, napelemmel ellátott fűtésrendszert alakítanak ki az orvosi rendelőben és a rendelők feletti szolgálati lakásokban is, továbbá az épület külső homlokzata is megújul. A fejlesztésre összesen 234,91 millió forintot nyert az önkormányzat.