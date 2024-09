A generációváltás nem egyszerű, a felelősség nagy. Egyénileg azért, mert egy életmű folytatásáról kell dönteniük, s ezen is múlik, hogy a cég továbbra is sikeres lesz, vagy elbukik. De társadalmilag is lényeges ez, mert a magyar gazdaság termelésének jelenős részét ezek a kis- és középvállalkozások adják, s ezt kell tenniük a jövőben is.

Fotó: Szepesi László

Még nincs jó hazai gyakorlat

A generációváltásra még nincs jó hazai gyakorlat, nemzetközi szinten pedig az első generáció váltását a vállalkozásoknak mindössze harmada élte túl. Mindez indokolta, hogy a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara egy a területet jól ismerő szakembert, Laczkó Péter szervezetfejlesztési trénert, a Lawrence & Bennet vezetőjét hívta, hogy tartson előadást. Ő pedig csütörtökön délelőtt gyakorlati példákon keresztül mutatta meg, hogy milyen alapvető feltételek kellenek ahhoz, hogy a generációváltást sikerrel lehessen véghezvinni.

Minden problémát neki kell megoldani

A vállalkozások, amelyek hamarosan nekifutnak ennek a problémának – mondta – legnagyobb részt egy kézben lévő cégek. A tulajdonos egy nagyhatalmú, erős akaratú ember, egy küzdő, nagy játékos, aki majd egy élet munkáját kell, hogy átadja valakinek. Eközben gond, hogy az összes fontos döntés nála van, minden problémát neki kell megoldani, a legfontosabb feladatokat ő végzi, gyakorlatilag a cég összes a döntési pozíciója az ő kezében van. A váltáskor viszont nagyon erős bizalom kell majd, hogy ezeket a létfontosságú vezetői pozíciókat el tudja engedni. Mert csak akkor lehet nyugodt, ha tudja, hogy aki átveszi, az a feladatokat jobban megoldja, mint teszi ő.

Sok ma még a „maszatos” szervezet

Azért, hogy elkerüljék, megelőzzék, megkönnyítsék ezt a nehéz döntést, kell egy olyan szervezeti rend, ahol teljesen egyértelműek a pozíciók, teljesen egyértelműek a felelősségi és a döntési hatáskörök. Ma még sok hazai kis- és középvállalkozásnál nincsenek meg ezek. Sok a „maszatos” szervezet, folytatta, ahol a vezető minden nap, mindenkinek kiadja a feladatot, és megszokja, hogy minden problémát neki kell megoldani, mert – úgy hiszi – csak az jó, amit ő csinál.