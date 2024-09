Közrendvédelmi területen Balázs Bálint rendőr zászlós, a városi rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály körzeti megbízottja érdemelte ki a „Szekszárd Év Rendőre” elismerést. Mint mondta, már gyerekkorában tetszett neki ez a hivatás. Iregszemcsén körzeti megbízottként szolgáló nagybátyja révén nyert betekintést a rendőri hivatásba, ám nem egyből vezetett ebbe az irányba az útja.

(Fotó: Kiss Albert)

Szigetszentmiklóson kezdte szolgálatát

Az általános iskola elvégzése után, szülei javaslatára szobafestő szakmát szerzett, majd leérettségizett. Ezt követően kezdett el újra érdeklődni a rendőri pálya iránt, és egy nyílt nap meggyőzte arról, hogy valóban ott van a helye. Felvételizett a budapesti rendőr szakközépiskolába, ahol 2004-ben végzett. A terv az volt, hogy ezt követően hazajön Szekszárdra, és itt szerel fel, ám erre akkor még nem volt lehetőség, így több más Tolna megyei járőrrel együtt Szigetszentmiklóson kezdte szolgálatát. Két évig erősítette a tököli őrs állományát, majd 2006 májusában Szekszárdon folytatta járőrként. Azóta dolgozik a rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályán, volt járőrvezető és szolgálatirányító parancsnok is. Jelenleg az öt szekszárdi körzeti megbízott egyike.

Nem a büntetés a céljuk

Elmondta, hogy rendkívül sokrétű feladatkör ez. Amellett, hogy a munkájuk elsősorban a közterületekre koncentrálódik, iskolarendőrként is szolgálnak, és bűnmegelőzési előadásokat tartanak a diákoknak. Van, hogy baleset-megelőzési programokon találkozni velük, illetve különböző rendezvényeken biztosítják a rendőri jelenlétet. Ellenőrzésekben, figyelemfelhívó akciókban vesznek részt. Ezzel kapcsolatban Balázs Bálint kiemelte, hogy nem a büntetés a céljuk, hanem az, hogy ráirányítsák az emberek figyelmét a helyes magatartásra. Példaként említette, hogy az előző évben a biztonsági öv használata volt középpontban, és azt tapasztalták, hogy a kezdeti ellenőrzések során még többen voltak, aki nem csatolták be magukat, hónapról hónapra viszont javult a tendencia, és már alig volt autós, aki ne kötötte volna be magát.