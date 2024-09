– Bogyiszló legfőbb kincse a gazdag néphagyománya. Nekünk ez az erősségünk – mondta Tóth István polgármester. Ezt a büszkeséget pedig igyekeznek nemcsak helyben megőrizni és éltetni, hanem szélesebb körben is megmutatni. A faluvezető régi terve, hogy akár egy valós mátkapárral, akár szereplőkkel, de megvalósítsanak és a nagy közönségnek is megmutassanak egy hagyományos bogyiszlói lakodalmat. A program már szerdán elkezdődne a készítővel, birka- és disznóvágással, sütéssel-főzéssel, pénteken este zenés vacsorával, amelyet aztán a szombati események fejelnének meg: a búcsúztatók, a nászmenet, az esketés és persze a lakodalom. De még vasárnap is lenne látnivaló.

A hétvégi Paprikanapon is felléptek a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület táncosai Fotó: Mártonfai Dénes

Mindehhez a testvértelepülésekkel együttműködésben, közvetlenül Brüsszelbe szeretne pályázatot benyújtani az önkormányzat. Tóth István hozzátette, hogy évekkel ezelőtt hagyományőrző céllal hívták életre a testvértelepülésekkel közös disznóvágást is, hiszen kikopóban van ez a háztáji szokás. Több mint tíz esztendeje a Nemzetközi Böllértalálkozó nevet kapta az az évről évre vándorló program, amelynek első házigazdája Bogyiszló volt, aztán a vajdasági Törökfalu, az erdélyi Csernáton, a német Schlitz és a szintén erdélyi Csíkcsicsó következett vendéglátóként. A Covid ugyan hozott két évnyi kényszerű kihagyást, de azt leszámítva minden évben találkoznak a települések csapatai, és felelevenítve a helyi szokásokat, feldolgoznak egy-egy sertést.

A bogyiszlói Duna-holtág jelentős része kiszáradt, benőtte a növényzet. A folyamat visszafordításához kotrás és vízpótlás kellene.

A lakodalmas programban is jutna szerep a testvértelepülések delegációinak, azt szeretnék ugyanis, hogy színpadi programként ízelítőt adjanak a helyi sajátosságokból. Emellett konferenciát is szerveznének a témában.

Azt, hogy mennyire hangsúlyos Bogyiszlón a hagyományőrzés, jelzi az is, hogy minden év őszén kulturális programot szerveznek ennek jegyében. Ilyen a szüreti nap, és a néhány éve első alkalommal megtartott Színes, ízes Bogyiszlói Paprikanap, középpontba állítva a falu másik jellegzetességét, a paprikát. A két programot váltásban rendezik, így idén Paprikanap volt a faluban, amelyhez kapcsolódóan kiállítás nyílt a művelődési házban. A „Jövőnk gyökerei” Bogyiszlón című tárlat prof. dr. Andrásfalvy Bertalan népművészeti kutatásaiból ad ízelítőt, sok-sok fotóval. A tablók jelenleg a polgármesteri hivatalban láthatók.