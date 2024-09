A város még 2021-ben döntött a biológiailag lebomló – zöld – hulladék komposztálását, valamint inert építési-bontási hulladék újrahasznosítását lehetővé tevő kezelőtelep kialakításáról. A települési program eredményesen megvalósult, a záró- és telephely átadó ünnepség szerdán zajlott le a helyszínen, a volt bőrgyári iparterület keleti szélén. A beruházás eredményeként a biológiailag lebomló zöld hulladékból úgynevezett takarásos, levegőztetett technológiával komposzt előállítása valósul meg. Az inert építési törmelékek fizikai feldolgozásával pedig másodnyersanyag állítható elő, ami szintén felhasználható helyben útépítési, tereprendezési munkákhoz.

Az átadáskor a nemzetiszín szalagot Pásztor Krisztián, a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője, Orbán Attila, Torma József, Süli János és Réthy Pál vágta át

Fotó: Tokai Róbert

A rendezvényen – melyen megjelent Süli János, a térség országgyűlési képviselője és Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Önkormányzat alelnöke is – elsőként Torma József, Simontornya polgármestere mondott beszédet. Vázolta az előzményeket, az ötlettől a megvalósulásig tartó utat. Kijelentette, hogy büszke erre a létesítményre, ami – hangsúlyozta – csapatmunka révén valósult meg, tehát nagyon sok közreműködőt illet köszönet. Azt is közöle, hogy a telepen a komposztálási technológiával virágföldet szeretnének előállítani és ezt a virágföldet terveik szerint visszajuttatják a kereskedelmi forgalomba.

– Nagyon fontos az, hogy amit mi hulladéknak tekintünk, abból termék legyen – kapcsolódott a fenti gondolathoz Réthy Pál. A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi helyettes államtitkára azt is örömmel jegyezte meg, hogy a későbbiekben a környékbeli szennyvíztelepeken képződő szennyvíz hasznosítására is lehetőség nyílik. A telep két fő számára biztosít majd hosszú távú munkalehetőséget. Erre a témakörre váltva a helyettes államtitkár összegzést adott a közfoglalkoztatottságban elért eredményekről is, különös tekintettel vármegyénkre. Mint mondta, a 2014. év 1-8. hónapjában több mint tízezer álláskeresőt regisztráltak szűkebb pátriánkban.

Ez a szám a 2024. év 1-8. hónapjára 5712 személyre csökkent, tehát a létszám gyakorlatilag megfeleződött. Simontornyán ugyanezen időszakokban 248, illetve 114 fő keresett munkát. Réthy Pál végezetül azt kívánta, hogy a vármegye, a járás és település a jövőben is fejlődjön, a beruházást pedig az illetékesek jó gazda módjára, fenntartható módon és eredményesen működtessék.