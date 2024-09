Jót tett az ünnep a kapcsolatoknak

Jó volt ez az ünnep a városnak, s hasznos volt a támogatóknak, szponzoroknak is, akik segítették, hogy ilyen nagyszerű legyen ez a pár nap. A lokálpatrióták, akik anyagilag is támogaták ezt az eseményt, magukénak érezték azt, s meghívták céges partnereiket. Nagyon sok cégvezető ünnepelt együtt a külföldről, belföldről érkezettekkel, büszkén invitálták őket erre a négy napra, mutatni, hogy Szekszárd az üzleti kapcsolatokon kívül mennyi szépt tud nyújtani. Az pedig természetes, ahol barátság szövődik, ott gyümölcsöző üzleti kapcsolat, üzlet is köttetik. S ha már üzlet, az árusok kézművesek, borászok, vendéglátósok sem panaszkodhattak talán a bevételre, úgy, hogy ez a Szekszárdi Szüreti Napok olyan volt, mint a régi, de valamivel mégis több.

Rengeteg program, elégedett pincészetek

Gonda Mária, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója elmondta, a város legnagyobb, országosan ismert és elismert fesztiválja több mint 45 ezer látogatót vonzott. A 60 féle program több mint fele, 35, színpadi produkció volt. Kiállítások, színházi előadások, koncertek, gyermek- és hagyományőrző programok várták a vendégeket, melyek közül a legnépszerűbb a sok Béla király téri koncert – Boban Marković Orkestar, Cotton Club Singers, Pápai Joci, Melody Maker, Kerekes Band, Electric Soul, Aguszt Bario Band, Brandnyúl, Szikora Róbert és az R-GO – volt.

A tavaly új helyszínként debütált Piactér beléptidíjas koncertjei, diszkói is rekordszámú fiatalt vonzottak. A borutcára kitelepült 30 pincészet, borászat képviselőinek pedig az a véleménye, hogy az ország egyik legjobban szervezett, legjobb hangulatban zajló fesztiválján vehettek részt, s mellesleg az eladott bor mennyiségével is elégedettek.

Mindent összegezve köszönet illeti a Babits Mihály Kulturális Központ munkatársait, annak a maroknyi kis csapatnak a tagjait, akik rengeteg energiát, fektettek abba, hogy 2024-ben is maradandó élménnyé váljon ez a mindenki kedvenc őszeleji összművészeti fesztiválja.