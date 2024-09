Szekszárdon rendezték meg a „Szenvedélybetegség és hit” szakmai napot, amelyen a Katolikus Szeretetszolgálat és a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat egyesítette erőit a Pécsi Egyházmegyével. Az eseményen szakemberek és egyházi vezetők osztották meg tapasztalataikat az alkoholizmus kezeléséről, valamint a hit szerepéről a gyógyulásban. A családok és a közösségek támogatása kulcsszerepet játszik a felépülésben, ezért a fórum egyik fő kérdése az: mit tehetnek a hozzátartozók a szenvedélybeteg mellett?

A család és közösség támogatása kulcsfontosságú (fotó: a szerző felvétele)

Korai jelek felismerése – Mikor van szó alkoholizmusról?

Az alkoholizmus nemcsak az érintett egyén életét rombolja, hanem a család és a közvetlen környezet számára is hatalmas teher. A Katolikus Szeretetszolgálat és a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat szakmai napján kiemelt szerepet kapott az alkoholizmus korai jeleinek felismerése, valamint a hozzátartozók és segítők szerepe a gyógyulásban. Molnár Ferenc, a kecskeméti RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetője kiemelte: a család, a barátok és a munkatársak sokszor, akár tudtukon kívül is, fenntartják a betegséget.

„A beteg környezetében ott vannak a cimborák, akikkel lehet iszogatni, és akik tovább buzdítják a beteget. Aztán ott vannak a segítők, akik falaznak neki – például kollégák, akik elnézik az ivást. Ott van az elhallgató, általában a házastárs, aki nem beszél a problémáról, inkább söpri a szőnyeg alá” – mondta Molnár Ferenc. Ez a támogató közeg akaratlanul is lehetőséget ad arra, hogy a beteg tovább haladjon a lejtőn, hiszen nem szembesül azzal, hogy problémája van. A legtöbb esetben a szenvedélybeteg és környezete is nehezen ismeri fel a problémát. A tagadás az alkoholizmus természetes része, és sokszor a családtagok is alábecsülik a jeleket. „Az érintettek és a hozzátartozók is gyakran elbagatellizálják a jeleket, mondván, hogy „csak néha iszik többet” vagy „megérdemli a pihenést”. Pedig a korai felismerés kulcsfontosságú a sikeres segítségnyújtáshoz” – mondta Molnár Ferenc, aki 25 éve kíséri a szenvedélybetegeket a felépülés útján. Az alkoholizmus korai jelei közé tartozik a gyakori ivás, a toleranciaszint emelkedése, a munkahelyi vagy családi problémák megjelenése, valamint a beteg elzárkózása a társadalmi és családi kötelezettségektől.