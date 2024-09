Az évek során egyre több felajánlás érkezett a felhívásra és egyre nagyobb összeg folyt be a licitálás során. Mint azt Székelyi Anikó, a CSSK vezetője elmondta, nagyon hálásak azoknak a felajánlóknak, akik immár ötödik éve támogatják a kezdeményezést. De lesznek új felajánlók idén is, köztük számos híresség jelezte előzetesen, hogy csatlakozik a felhíváshoz. Csepregi Éva például már küldött is egy dedikált kalapot, rajta kívül Bereczki Zoltán, Köllő Babett, Fejős Éva, Böjte Csaba, Vámosi Robi vagy Kiszel Tünde sem zárkózott el az akció támogatása elől.

A felajánlásokat – amelyek lehetnek kézműves termékek, ajándéktárgyak, tartós élelmiszerek, szolgáltatások, képzőművészeti alkotások, könyvek, borok, stb. – szeptember végéig várják a Tolnai Családsegítő Központban.