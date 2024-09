A Város- és Bányásznapot a város főterén rendezték meg, ahol a hagyományőrző fellépők és a modern előadók egyaránt színvonalas műsorral szórakoztatták a közönséget. Az ünnepi programok délután megemlékezéssel kezdődtek a Nagymányoki Városi Fúvószenekar és a Mázai Bányász Fúvószenekar fellépésével. Bartucz Máté, Nagymányok polgármestere, valamint Krausz Péter, a Nagymányoki Nyugdíjas Bányász Szakszervezet elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. A köszöntők során kiemelték a rendezvény jelentőségét a helyi közösség összetartásában, valamint a bányászati múlt és hagyományok megőrzésében.

Bartucz Máté, a város polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket a Város- és Bányásznapi megemlékezésen. Fotó: Makovics Kornel

A hivatalos megnyitó után a Glück Auf Egyesület kórusa és tánccsoportja lépett színpadra. Az egyesület évek óta aktívan részt vesz a város kulturális életében, és idén is színvonalas előadást nyújtott. A kórus mellett a Nagymányoki Székely Kör Egyesület népdalköre is fellépett, hagyományos népzenei műsorukkal gazdagították az ünnepséget.

A Város- és Bányásznapon Rudán Joe is fellépett

A délután folyamán Tóth István gitáros és Hucker Ferenc harmonikás léptek színpadra, akik a 70-es évek népszerű dallamaival szórakoztatták a közönséget. A páros előadása kiválóan illeszkedett az esemény hangulatához, és a váratlan változás ellenére is nagy sikert arattak.

A program további részében a New Generation Tánccsoport mutatta be látványos koreográfiáit. Az ifjú táncosok dinamikus és lendületes előadása széles körben elnyerte a közönség tetszését. Az őket követő Band of Streets fellépése pedig egyedi hangulatot teremtett, hiszen a zenekar az utca zenei stílusát hozta el Nagymányok főterére.

Az este fő attrakciója a Rudán Joe Band koncertje volt, amely igazi rockzenei élménnyel ajándékozta meg a résztvevőket. A zenekar fellépése a nap fénypontja volt, és sok érdeklődőt vonzott. Az est zárásaként a Hangulat Zenekar szolgáltatta a talpalávalót a késő estig tartó bálon, ahol a helyiek és a vendégek egyaránt kiválóan szórakoztak.

Színes kísérőprogramok

A fő programok mellett számos kísérő rendezvény is színesítette a Város- és Bányásznapot. A Bonyhádi Gondozási Központ ingyenes arcfestést és csillámtetoválást kínált a gyerekeknek, míg a Magyar Vöröskereszt Bonyhádi Kirendeltsége vérnyomásméréssel várta az érdeklődőket. Emellett a Nagymányoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatója is nagy sikert aratott, a látogatók betekintést nyerhettek a tűzoltók munkájába.