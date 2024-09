Kivétel a szabály alól 1 órája

Indokolt esetben Tolnában is engedélyezik az iskolai mobiltelefon használatot

Az új kormányzati rendelet értelmében az 1–es típusú cukorbetegséggel élő gyermekek az iskolában is használhatják mobiltelefonjaikat. A Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola és a Szekszárdi I. Béla Gimnázium igazgatói is támogatják a szabályozást, ami már eddig is gyakorlatban volt néhány iskolában. A helyi intézményvezetők készen állnak a segítségnyújtásra az érintett diákok számára.

Tolna vármegye iskoláiban is alkalmazható az a kormányzati döntés, amely lehetővé teszi, hogy az 1–es típusú cukorbetegséggel élő gyerekek az igazgató engedélyével maguknál tarthassák mobiltelefonjukat a tanítási idő alatt. Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán jelentette be, hogy az iskolákban több mint 3000 cukorbeteg gyermek kezdte meg a tanévet, és a szöveti cukormérő szenzorok segítségével a diákok folyamatosan figyelemmel kísérhetik vércukorszintjüket a mobiltelefonjaik segítségével. A szabály szerint a szülőknek értesíteniük kell az iskola igazgatóját gyermekük egészségügyi állapotáról, és orvosi igazolást kell benyújtaniuk. Az igazgató ezután saját hatáskörben engedélyezheti a mobiltelefon használatát az érintett diákok számára. Orvosi igazolást kell bemutatni a gyermek egészségügyi állapotáról (Illusztráció: MW) Vármegyei vélemények: nyitottak a támogatásra Tolna vármegye iskolái is pozitívan fogadják a rendeletet. Prischetzkyné Márkus Emőke, a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola és Grundschule igazgatója elmondta: jelenleg nincs olyan diákjuk, aki tartós betegségben, például cukorbetegségben szenvedne, de teljesen egyértelműnek tartja, hogy szükség esetén engedélyeznék a mobiltelefon használatát. – Iskolánkban már korábban megszületett a döntés, hogy ilyen esetben engedélyezzük a mobilhasználatot, még mielőtt a rendelet megjelent volna – az igazgatónő. Hajós Éva, a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola igazgatója megerősítette, hogy náluk van érintett diák. – A szülők kérvényezték, hogy gyermekük használhassa a mobiltelefont, és mi természetesen megadtuk az engedélyt. Egyértelmű, hogy ezeknek a diákoknak szükségük van a telefonra – hangsúlyozta Hajós Éva. Az igazgató továbbá elmondta, hogy bár a kormányrendelet nem sorolja fel konkrétan a tartós egészségügyi betegségeket, az igazgató saját mérlegelése alapján egészségügyi okokból mentességet adhat a mobilhasználat korlátozása alól. Támogatás a cukorbetegek közösségének Nyitrai Zsolt kiemelte, hogy a cukorbetegek közössége számíthat a kormány további támogatására is, hiszen a döntéshozók célja, hogy minden érintett gyermek biztonságban és kényelmesen érezhesse magát az iskolai közegben.

