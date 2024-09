Szeptemberben nem csak az iskola kapui nyíltak meg a végzős középiskolások és szakképzős diákok számára, hanem a lehetőség is az ingyenes KRESZ-tanfolyamra és elsősegélynyújtási oktatásra. Ezzel a kormány jelentősen csökkenti a jogosítvány megszerzésének költségeit. Az új jogszabály értelmében a KRESZ és az egészségügyi oktatás beépül az iskolai tantervbe, és az elméleti vizsgák iskolai keretek között zajlanak majd. A gyakorlati oktatás ingyenessége azonban még bizonytalan, mivel idén csak PILOT jelleggel indítják el a programot, ami azt jelenti, hogy kezdetben csak néhány iskola diákjának lesz erre lehetősége.

Elindult az ingyenes jogosítvány megszerzését támogató program

Fotó: illusztráció/MW

Jelentős megtakarítás a családoknak

A program bevezetése komoly anyagi könnyebbséget hozhat a családok számára. Az ingyenessé tett KRESZ-tanfolyam és az elsősegélynyújtási oktatás díjai külön-külön is jelentős összeget emésztenének fel. Példaként hozva, egy tantermi vagy e-learning KRESZ-tanfolyam ára közel 40 ezer, míg a KRESZ-vizsga díja majd' 5000 forint. Emellett az elsősegély tanfolyam és vizsga költsége is több mint 30 ezer forintot tesz ki. Az új rendszerrel a diákok és családjaik akár 60–70 ezer forintot is megtakaríthatnak az elméleti és egészségügyi oktatás költségein.

A gyakorlati oktatás terén még számos kérdés vár tisztázásra. A kormány szándéka szerint a Magyar Honvédség is szerepet vállalhat a gyakorlati képzésben, de ennek pontos részletei és a képzés minősége még nem ismertek. A gyakorlati oktatás díjai jelenleg jelentős terhet jelentenek a családoknak, hiszen a 30 kötelező órától számítva az összköltség legalább 240.000 forint, amit a forgalmi vizsga díja ( nagyjából 11.000 forint) is növel.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter egy korábbi Facebook posztban írt arról, hogy a gyakorlati oktatás egy PILOT program részeként valósulhat meg egyelőre. Ez azt jelenti, hogy a diákok egy része már 2024-ben részesülhet ingyenes gyakorlati oktatásban, de a teljes körű bevezetés még várat magára.

Hogyan tovább?

A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum közleménye szerint a szakképző intézmények utolsó évfolyamos tanulói ingyenesen vehetnek részt online közlekedési alapismeretek és elsősegélynyújtási tanfolyamon. A szakképző intézmény feladata az online vizsgák megszervezése és lebonyolítása is. A vizsgák interaktív módon, KRÉTA a tanulmányi rendszeren keresztül valósulnak meg. Mivel a gyakorlati képzés ingyenességének jövője azonban még bizonytalan, így azoknak a diákoknak, akik mihamarabb jogosítványt szeretnének szerezni, érdemes megfontolniuk, hogy várjanak-e az ingyenes lehetőségre, vagy saját forrásból kezdjék meg a gyakorlati képzést. A program sikere a PILOT fázison múlik, és amennyiben pozitív visszajelzéseket kap, várhatóan kiterjesztik országos szintre. A mostani intézkedések azonban már így is megnyitják az utat a fiatalok számára, hogy könnyebben juthassanak jogosítványhoz.