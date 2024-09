Korszakváltás: a könyv halála, a mobil születése

Természetesen vágyik a sikerre a nagydorogi fotós, de nem mindenáron. Nem szereti a szokványos képeket, se a mesterkélteket, a beállítottakat. A történések, az akciók, a megörökítendő, megismételhetetlen pillanatok érdeklik. A visszajelzések, az érdemi kommentelések fontosak számára, ugyanakkor a lájkolásokat nem sokra tartja. Nem is nevez be olyan pályázatokra, amelyeken netes szavazás alapján lehet nyerni. (S aki több klikkelő havert tud mozgósítani, az lesz a befutó.) Oda küld a képeiből, ahol szakemberek, jónevű zsűritagok döntenek, a név nélkül eléjük kerülő felvételek sorrendiségéről.

A Korszakváltás című, elgondolkodtató kép. Fotó: Jenei Ferenc

– Minden évben küldök fotókat a Magyarország 365 pályázatra – meséli –, és be is szoktak válogatni a legjobbak közé. A több tízezer képből 365 kerül be egy kötetbe. Féltve őrzött dolgaim között vannak ezek a kiadványok. Az egyediség és a mondanivaló is fontos számomra. Gyönyörködtetni és elgondolkodtatni is szeretem a szemlélőt. Korszakváltás című fotómon például a nagyfiam egyik kezében egy könyv ég, a másikban pedig ott a mobiltelefon. Ez egy olyan kép, amelynek van mindenki számára érthető, aktuális üzenete.