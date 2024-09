Még a nyár elején meghirdették a felvételt a Fiatal Tehetség Programba azok számára, akik az ötödik osztályt kezdik az általános iskolában. Százan jelentkeztek, közülük huszonöttel indítják az új tanévet. Ez már a negyedik évfolyam, így teljesé vált a FIT (Fiatal Ifjú Tehetségek) Program Tolnában.

Azok közül, akik most ebbe nem kerültek be, sokan meghívást kapnak a FIT Klub elnevezésű képzési formába, amely már tavaly is sikerrel futott. Ők a FIT Programhoz hasonló, rövidített képzési változatban vehetnek részt, ez hétköznap 2-3 órás foglalkozást jelent. A FIT Program résztvevőinek korábban szombatonként, kéthetente voltak foglalkozások, de most már a létszám miatt ezt heti rendszerességgel meg tudják szervezni.

A nyelvi képzésük is nagyon népszerű

Böröcz Máté örömmel mondta, hogy a nyelvi képzésük is nagyon népszerű, több mint 50 diák jelentkezett eddig erre. A tavalyi évhez hasonlóan, angol, német és spanyol nyelven is indítanak ingyenes tanfolyamokat. Beszélt arról is, szeretnék, ha a Fiatal Tehetség Programban résztvevő nyolcadikos, végzős diákok tovább mennének a Középiskolás Programba. Annak egyébként, mivel a csapat változott, többen egyetemre mentek, illetve újak jöttek, pénteken délután tartották az első, mégpedig csapatépítő találkozásukat.

A tehetséggondozásban résztvevő középiskolások csapatépítőjét, miként tavaly ősszel, úgy most is Győri Zoltán, a játékok elhivatott szakértője vezette. Ő civilben társasjáték tervezéssel, bemutatással, megjelent társasjátékok vizsgálatával foglalkozik, s meggyőződéssel vallja, hogy ennek az analóg kapcsolódásnak előnye, lényege az, hogy a résztvevők nem a digitális térben kapcsolódnak, hanem együtt játszva, a játék során olyan arcukat mutatják meg, amit nem biztos, hogy minden nap láthatnak a többiek. Így jobban megismerve a társakat, közelebb kerülnek egymáshoz.

Egymás szemébe nézve párt alkottak

Ezen a csapatépítő találkozáson humoros, vidám játék során a vármegye más-más településéről érkezettek mintegy bolyongva sétáltak a képzési központ előadótermében, majd jelzésre az éppen mellettük állóval, egymás szemébe nézve párt alkottak. Ezt többször megismételve ismerkedtek, s közelebb kerülve egymáshoz, hamarosan a fiatalok egy homogén csapatot alkottak.