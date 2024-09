Szekszárd izgalmas napok előtt áll. Javában tartanak a Szekszárdi Szüreti Napok előkészületei, amit az esőzések sem tudtak hátráltatni. Ezen kívül a Babits kulturális központ több hangoló rendezvénnyel is várja a közönséget, a héten két kiállás is nyílik, de a Látomások nagyszabású 3D-s zenés show is már a Szüreti Napok elő-programjaként tekinthető. Csütörtökön pedig megnyitja kapuit a borudvar és a hivatalos programok is megkezdődnek, koncertekkel és sok szórakozással. Gonda Máriával, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatójával a készülődésről beszélgetünk, aki egy-két olyan meglepetés programot is elárult, ami a műsorfüzetekben nem szerepelt még.