Az egész ország, így Tolna vármegye is érintett a Kerékpárosbarát hétvégében, ahol a bringások kedvezményeket és pénzdíjas túraszervezési lehetőségeket kis kapnak. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) által koordinált esemény célja a kerékpáros turizmus fellendítése és a környezetvédelem támogatása. Az eseményhez csatlakozó kerékpárosbarát szolgáltatók különféle kedvezményeket biztosítanak a bicikliseknek, és a résztvevők által összegyűjtött kilométerek egy közös, Földet megkerülő kihívás részét képezik, amely során ajándékokat is nyerhetnek.

fotó: pixabay

A legambiciózusabbak akár túraszervezőként is részt vehetnek a „Tekerj a Zöldbe!” programban, melynek keretében bárki, aki legalább 26 fős kerékpártúrát szervez, nettó 60.000 forint támogatást kaphat. A túráknak 20–60 kilométeres, bárki által teljesíthető útvonalakat kell követniük, és a résztvevők száma alapján 40.000 és 80.000 forint közötti összeg nyerhető. A szervezők arra is bátorítanak, hogy a túrák során kevésbé ismert, helyi látványosságokat mutassanak be, és kulturális programelemeket is vonjanak be.

További részletek és jelentkezés a tekerjazoldbe.hu oldalon található.