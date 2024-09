Éjszakánként festik Szekszárdon az utcákat. Kedvező az idő, ez azoknak öröm, akik az aszfaltra a fehér vonalakat húzzák. Nekünk meg az jó, hogy újra jól láthatók a megkopott zebrák, választóvonalak. Azok is, amiket autóval átlépni nem bocsánatos bűn, súlyos szabályszegés, ha észreveszik sokba is kerül. Viszont, és ez ép ésszel érthetetlen, hogy miért kell most is vízszintes huplikat a flaszterra festeni. Így hívhatják, például a múzeumnál, meg másutt is azokat a pingált részeket, ahol a négy sáv közül az egyik belsőre kis besráfolt szigetet rajzolnak, hogy az autós menjen ki a külső sávba, majd kanyarodáskor rögtön vissza. Minek?