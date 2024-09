A XXVI. Dunakömlődi Szüreti Nap alkalmából felvonulást tartanak szombaton a Dunakömlődi Faluház előtti útszakaszon, emiatt 12:45 és 16:15 óra között az 1 vonalon közlekedő buszjáratok csupán a Dunakömlőd, forduló megnevezésű megállóhelyet érintik majd a 6-os számú fő közlekedési útról be- és kiközlekedve, így a Dunakömlőd, óvoda és a Dunakömlőd, Szabadság út megnevezésű megállóhelyek mindkét irányban kimaradnak – tájékoztatott a paksi busztársaság.

Fotó: Molnár Gyula

Egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy szintén szeptember 14-én rendezik Pakson az Atomfutást, melynek időtartama alatt a lakótelepi városrész több utcáját időszakosan egész- vagy félpályásan lezárják. Mivel a korlátozások alá vont útszakaszokon keresztül közlekednek az 1, 2 és 3 vonalon közlekedő járatok is, így gyakorlatilag a teljes vonalhálózaton előfordulhatnak késések. Ezúton is köszönik az utasok türelmét.