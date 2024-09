Az Opinio Institute felmérése szerint a magyarok túlnyomó többsége, több mint kilencven százaléka hallott az elmúlt napok, hetek fennakadásairól a vasúti közlekedésben. Szekszárdon kedd délelőtt is késett a vonat, azonban a vasútállomáson többek beszéltek arról, hogy bárhogy is van, ha a buszos és a vonatos közlekedés közül kell választani, akkor is inkább a vonatot választják.

Késett a vonat Szekszárdon is 2024 szeptember harmadikán a késő délelőtti órákban. Utazási szokásokat kérdeztünk vonattal járó emberektől. Illusztráció: Makovics Kornél

Késett a vonat Szekszárdon is

Szekszárdon, a vasútállomáson késő délelőtt egy kisebb tömeg várakozott a vonatra. Az egyik család elmondta, hogy kisgyermekükkel először szállnak fel a vonatra, Bátaszékre mennek, olcsó árukról hallottak. Sajnos azzal szembesültek, hogy bemondták, a vonatuk húsz percet késik, ám élményként fogták fel a közelgő utazást. Több nyugdíjas is várakozott a vonatra, egyikük a vonaton utazó fiát várta, ketten bosszankodtak, hogy egy hónapja voltak Szekszárdon a vasútállomáson, és akkor fél órát késett a vonat. Ám hozzátették, hogy vonattal még mindig jobb utazni, mint busszal, akkor is ragaszkodnak a vonatos utazáshoz. Diákokat is lehetett találni a vonatra várakozók között, akik más településekről a szekszárdi iskolájukba vonattal járnak. Elmondták, hogy azért szeretik a vonatos utazást, mert több levegőhöz jutnak.

Húsz perces késést mondtak be a hangosbemondóban, az utasok türelmesen várakoztak, majd örültek az érkező szerelvénynek

Fotó: Makovics Kornél

A fiatalok szeretik leginkább a vonatos utazást

Az Opinio Institute felmérésében többek közt szerepel, hogy a magyar tizenhat-ötvenkilenc éves korosztály hatvannyolc százaléka használja a Magyar Államvasutak Zrt. szolgáltatásait legalább évente, ezen belül is harminchat százaléka legalább havonta. Korcsoportos bontásban a fiatalok, a harminc év alattiak körében kiemelkedő a MÁV-ot legalább havonta használók aránya. A vasúti szolgáltatásokat legalább évente használók körének nyolcvankét százaléka tapasztalt személyesen jelentős késést vagy járatkimaradást legalább egyszer az elmúlt tizenkét hónapban. Huszonhat százalékuk több, mint ötször és húsz százalékuk tíznél is többször tapasztalt ilyet. A felmérés szerint az utasok, a magyar társadalom elégedetlenek, elsődlegesen pályafelújításokat szeretnének a vasúti közlekedésben (negyvennégy százalék), majd a járműpark korszerűsítését (huszonnégy százalék), aztán jegyár csökkentését (hét százalék).