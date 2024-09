Magyarország Európai Uniós-csatlakozásának huszadik évfordulója alkalmából az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete kültéri fényképkiállítást szervez az ország huszonkét pontján. Célja, hogy bemutassa az uniós támogatások kézzelfogható eredményeit, erősítve a büszkeség és összetartozás érzését a magyar polgárokban. Az esemény húsz nagyméretű képen keresztül láttatja az EU-tagság által elért sikereket, minden magyarországi vármegyéből és a fővárosból egy-egy példát kiemelve.

Év végéig lesz látható az EU-s projekteket bemutató kiállítás Szekszárdon

Fotó: Mártonfai Dénes

Dombai Szilvia mutatta be a kiállítást

Dombai Szilvia, a Europe Direct szekszárdi irodavezetője a sajtótájékoztatón elmondta, az elmúlt 20 év uniós fejlesztései jelentősen hozzájárultak hazánk gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődéséhez. A kiállítás különleges módon mutatja be azokat az eredményeket, amelyeket közösen értünk el az EU támogatásával, és emlékeztet bennünket arra, hogy az uniós tagságunk mindennapjaink része lett.

A fényképeket modern, költséghatékony módon, állványzat nélkül helyezték el városi közterületeken, középületek kerítésein. Ezt a technikát már több európai nagyvárosban is alkalmazták, így például Párizsban és Budapesten is. A képek olyan helyszíneket jelenítenek meg, mint a miskolctapolcai Csónakázó-tó, a szolnoki Tiszavirág híd vagy a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ, továbbá számos egészségügyi, digitális és energiahatékonysági fejlesztés is látható.

Huszonkét helyszínen tekinthető meg

A kiállítás helyszínei közé tartoznak: Budapest három pontja, többek között a ferencvárosi Assisi Szent Ferenc-plébániatemplom és az Almássy tér, valamint a vidéki helyszínek, mint Kecskemét, Szeged, Gyula, Miskolc, Debrecen és még számos más város, ahol a képeket három hónapon át, várhatóan év végéig lehet megnézni.

Az esemény az uniós támogatások széleskörű hatásaira hívja fel a figyelmet, bemutatva, hogy az EU-tagság milyen fontos szerepet játszik Magyarország modernizációjában és fejlődésében.