A tulaj a pénzét akarja kamatostul. Nincs más hátra, a csapatnak megint pénzt kell szereznie. A terep ezúttal az öreg kontinens, ahol egyszerre három európai nagyvárosban akarnak Las Vegasnál nagyobb balhét végrehajtani. Mindeközben Rusty Ryan (Brad Pitt) exbarátnője, az Europol ügynök Isabel Lahiri (Catherine Zeta-Jones) rájuk vadászik.

George Clooney a szívtipró tolvaj szerepében.

Az, hogy a film második része Európában játszódik, annak tudható be, hogy Steven Soderbergh rendező rajong Olaszországért. Az alkotás ezúttal is igazi sztárparádé lett: a már "ismert" színészikonok (Catherine Zeta-Jones, Brad Pitt, Matt Damon, George Clooney, Andy Garcia) mellett megjelenik Julia Roberts, Bruce Willis és Vincent Cassel is. Ezúttal nem annyira az akciójelenetek kidolgozottságán, mintsem inkább a főszereplők dialógusain van a hangsúly, amiknek is köszönhetően kínál ez a film is kiváló szórakozást.

