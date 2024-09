Történelmi emlékezés nyitotta meg a szombatot

A fesztivál második napja már korán reggel kezdetét vette, az ünnepélyes szentmise, kenyérszentelés és emléktábla-avatás egyaránt szerepelt a programban. A három nemzetiségi tábla – a német, a felvidéki és a székely – megkoszorúzása hagyománnyá vált az eseményen, amely idén kiegészült a vitézi emlékmű avatásával is. Az emlékmű a történelmi emlékek megőrzésének fontosságát hivatott jelképezni, különös tekintettel azokra az időkre, amikor az első világháború alatt a katonák nem nemesi, hanem vitézi címet kaptak. 1938 után már nem adományoztak vitézi címeket, de ma is működnek hagyományápoló egyesületek, amelyek őrzik ezt a különleges történelmi örökséget.

Fazekas Attila az új emléktáblánál. Fotó: M. D.

A megemlékezésen résztvevő helyi egyesületek aktív részvétele a fesztiválon is kiemelendő: előadást tartott az Eppel János Német Nemzetiségi Egyesület kórusa és a Teveli Székely Kör is.

Galuskafőző verseny – hagyományos ízek és kreatív ételek versenye

A helyi értékek és hagyományok ápolása mellett nagy figyelmet kapott a galuskafőző verseny is, amely a fesztivál egyik legjobban várt programja volt. A galuskafőző versenyen tizennégy nevező csapat indult. Mindannyian bemutatták a saját családi receptjeiket és kreatív újításaikat. A galuska Tevelen minden ünnep és közösségi esemény fő étele, és ez a verseny is ezt a hagyományt tükrözte. A zsűri hat tagja között két nótaénekes: Balázs Anikó és Országh Ilona is részt vett, akik szigorúan értékelték az elkészített ételeket, ügyelve a hagyományos ízekre és a prezentációra.

Az első helyezést Salamon Zsuzsanna szerezte meg, második helyezett az Eppel János Német Nemzetiségi Egyesület, harmadik pedig a Teveli Hubertus Vadásztársaság lett. A különdíjat a bikfagaluskát készítő egyetlen csapat kapta idén is. A fogás különleges összetevőkkel – kukoricadarával és szalonnával – készült, ezzel egyedülálló ízvilágot teremtve. A Teveli Önkéntes Tűzoltók Egyesülete készítette ezt a különleges ételt. Az esemény célja az volt, hogy minden résztvevő és látogató átélhesse a galuska készítésének és fogyasztásának közösségi élményét, amely generációkat köt össze.