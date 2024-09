Még egy hétig lehet pályázni a „Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány” idei pályázatára. Céljuk, hogy elismerjék és ösztönözzék azon a diákok teljesítményét, akik az általános iskola 5. osztályától az első diploma megszerzéséig, az anyanyelvi kultúra, a művészet, a tanulmányi munka és a sport területén kimagasló eredményt értek el; elismerjék a velük foglalkozó felnőttek eredményes tehetséggondozó munkáját; illetve hogy ösztöndíjat biztosítsanak a kiváló eredményt elért fiatalok részére felsőfokú tanulmányuk folytatásához.

Kik pályázhatnak?

Pályázatot nyújthatnak be azok a diákok, (egyénileg vagy csoportban) akik az általános iskola 5. osztályától az első diploma megszerzéséig tartó időszak valamely részében paksi iskolában végzik tanulmányaikat, vagy állandó lakhelyük Paks. Azok a felnőttek, (egyénileg vagy csoportban) akik alapfeladatukon felül eredményes tehetséggondozó tevékenységet folytatnak paksi fiatalok körében, de felnőtt díjazására munkáltató is nyújthat be pályázatot.

Mik a feltételek?

Pályázni lehet szakmai és tanulmányi teljesítménnyel, amely bizonyítja a pályázó eredményességét, tehetségét. Megyei, regionális és nem központi szervezésű országos tanulmányi versenyen elért első helyezéssel. A központi szervezésű (valamely minisztérium, hatóság, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett) országos tanulmányi versenyeken az első tizenöt helyezés valamelyikének elérésével. Valamennyi művészeti ágban egyéni és csoportos alkotással; koncerteken, előadásokon, fellépéseken, versenyeken, irodalmi pályázatokon elért eredményekkel. Sport kategóriában az országos szakszövetségek és a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken elért 1-3. helyezéssel.

Tanulmányi ösztöndíjra az pályázhat, aki tanulmányai során eddig tartósan kiemelkedő eredményt ért el, és a 2024/2025-ös tanévben valamelyik hazai felsőfokú intézmény nappali tagozatán utolsó éves hallgató lesz. A pályázó tanulmányi átlagának 4,5 felett kell lennie a 2023/2024-es tanév mindkét félévében, továbbá az is szempont, hogy valamely tanulmányi vagy szakmai területen kimagasló munkát végzett (pl. TDK tanulmányi versenyen elért 1-3. helyezés, kiemelkedő alkotás).