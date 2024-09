Első alkalommal rendezik meg Dombóváron a DombóTour Kerékpárversenyt és Teljesítménytúrát. Az Autómentes Naphoz kapcsolódva ezzel is szeretnék népszerűsíteni a városban a kerékpáros közlekedést és sportot.

Több helyi vállalkozó is támogatja az első DombóTour rendezvényt

Forrás: Facebook

Az önkormányzat négy helyi vállalkozót is megnyert az ügynek, amelyek támogatják a közelgő eseményt. Sőt, a Szilveszteri Futás fő támogatói is ők lesznek. Az együttműködési szerződést nemrégiben írta alá Pintér Szilárd polgármester, valamint Papp József, a PJ Topmix Kft., Schmidt Andrea, a Webépker Kft., Kiss László, a Kissler Söröző és Molnár Bence, a Kisgazda Bt. képviseletében – számol be a Városunk Dombóvár Facebook-oldal.