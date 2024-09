Az eddigi találgatások végére tett pontot Makula György ezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) kommunikációs főosztályának vezetője, amikor szerdán közölte az MTI-vel: a győri börtön után újabb két intézetet szűrt ki az az átfogó vizsgálat, amely biztonsági, fenntarthatósági és egyéb minőségbiztosítási szempontok alapján világítja át a korszerűtlen és magas üzemeltetési költségekkel működtethető büntetés-végrehajtási intézeteket. Ez alapján a szekszárdi és az egri börtönre is bezárás vár.

Eldőlt, bezárják a szekszárdi börtönt. Fotó: Mártonfai Dénes

Közel száz fogvatartott van a szekszárdi börtönben

Az ezredes azt is hangsúlyozta, hogy az intézetek kiürítése nem jár elbocsátással, az érintett két börtönben eddig szolgálatot teljesítők új szolgálati helyen és beosztásban folytathatják pályafutásukat, amelyhez a rendészeti ágazat minden segítséget biztosít. Kérdéseket intéztünk az ügyben a BvOP kommunikációs főosztályához, hogy megtudjuk, hány munkavállalót érint az átszervezés, és hogy hány fogvatartottat őriznek jelenleg a szekszárdi börtönben. Azt a választ kaptuk, hogy a Tolna Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 86 kolléga teljesít szolgálatot és 96 fogvatartott van elhelyezve.

Azt is szerettük volna megtudni, hogy a jövőben milyen sorsot szánnak az épületnek, ám erről még nem született döntés. Arra a kérdésre pedig, hogy pontosan mikor zárják be az intézetet, azt a választ kaptuk, hogy ez a kérdés még idő előtti.

Megkerestük a témával Horváth Istvánt, a szekszárdi térség országgyűlési képviselőjét is. Ő úgy fogalmazott, nem bánja, hogy a város központjában nem működik majd börtön. Véleménye szerint is haladni kell a korral, a mai követelményeknek már nem felelt meg a szekszárdi intézet. Az országgyűlési képviselő egyébként úgy tudja, továbbra is az igazságszolgáltatás hatáskörében marad az épület.

Olvasóink véleményére is kíváncsiak voltunk

A Teol.hu Facebook-oldalán olvasóinkat is megkérdeztük arról, szerintük miként hasznosulhatna a jövőben a börtönépület. Többen a szabadulószoba ötletével álltak elő, mások szerint szálloda, idősek otthona vagy kollégium lehetne ott, többek szerint pedig bérlakások kialakításával lakhatási problémákat lehetne orvosolni az átalakítással. Mások éjszakai szórakozóhelyként látnák szívesen. Volt, aki szerint különböző szolgáltatók számára lehetne ott irodákat létesíteni, így több minden elérhető lenne egy helyen, a város központjában. De olyan hozzászóló is akadt, aki szerint a Teol szerkesztőségét kellene ott elhelyezni. Őt el kell keserítenünk, nem áll módunkban, hogy odaköltözzünk, de ezúton köszönjük, hogy negatív véleménye ellenére is olvassa hírportálunkat.