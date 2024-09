Olvastam, hogy a bordásmedúzák egyik faja, az úgynevezett Mnemiopsis leidyi extrém módon reagál az őt veszélyeztető hatásokra: fogja magát és visszafejlődik egy korábbi életszakaszba, majd újra elkezdi a növekedést.

A norvég Bergeni Egyetem kutatói a medúzák életciklusait akarták részletesebben feltérképezni, ugyanis volt már sejtésük a Mnemiopsis leidyi különleges képességéről. A szakértők ezért extrém éheztetésnek és csonkolásnak is kitették ezeket a csalánozókat. Azt figyelték meg, hogy az állatok több esetben egyszerűen visszafejlődtek lárvaállapotba, majd ismét növekedésnek indultak.

A „visszafejlődés" témája egyébként Hollywoodot is megihlette már: A Benjamin Button különös élete című filmben pontosan ez történik Brad Pittel: nyolcvanévesen születik, majd ahogy telik az idő, egyre fiatalabb lesz. Igaz, az a sztori nem happy enddel ér véget, de talán alakulhatott volna másként is a forgatókönyv. Egy szónak is száz a vége, a medúzák különleges metamorfózisa újra rávilágít arra: bőven van mit tanulnunk a körülöttünk élő állatoktól.