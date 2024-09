Szekszárd

Beetlejuice Beetlejuice (amerikai horror-vígjáték), 17 óra

Amitől félsz (amerikai horrorfilm), 19.30

Paks

It ends with us - velünk véget ér (amerikai romantikus dráma), 14.45

Balhé a Riviérán (francia vígjáték), 17.10

Beetlejuice Beetlejuice (amerikai horror-vígjáték), 19 óra