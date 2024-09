Szekszárd

A hókirálynő és a hercegnő (orosz animációs családi film), 15 óra.

Fekete pont (magyar filmdráma), 17 óra.

A csapda (angol–amerikai thriller), 19.30.

Paks

A hókirálynő és a hercegnő (orosz animációs családi film), 10 óra.

Deadpool&Rozsomák 3D (amerikai sci-fi vígjáték), 11.30.

Beetlejuice Beetlejuice (amerikai horror-vígjáték), 14.10.

Egy cica 10 élete (amerikai–kanadai–brit családi animáció), 16.10.

Szádra ne vedd (dán–amerikai horror), 17.55.

It ends with us – velünk véget ér (amerikai romantikus dráma), 20 óra.

Bölcske

Sylvanian families – a mozifilm: Freja ajándéka (japán családi animáció), 16 óra.

Lottó­őrültek (francia vígjáték), 18 óra.

Szádra ne vedd (dán–amerikai horror), 20.30.