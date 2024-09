Van ahol a kukorica fele még lábon áll

Krieser János, aki a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, egyben a vármegyei gabonaválasztmány tagja is elmondta, végre az ő körzetükben is esett, közel 60 milliméternyi. Pár nappal az eső előtt elvetették a repcét, aminek nagyon jól jött most a nedvesség. A kukorica fele viszont még lábon áll náluk, úgy tervezik, hogy még a héten folytatni tudják majd a betakarítást.