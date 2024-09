Amint Szollár Zoltán közölte: a kivitelező a zebra járdához való biztonságos kapcsolódását is kialakítja majd. A hamarosan végéhez érő beruházás során még előre gyártott betonelemeket helyeznek le a területre, majd bedolgozzák az úgynevezett hígbetont, végül visszatemetik a földterületet.

Szollár Zoltán személyesen tekintette meg hogy halad a körzetében épülő átkelőhely kialakítása. Fotó: Mártonfai Dénes

Szollár Zoltán a bejegyzésében arról is írt: köszöni a hatóságok háttér támogatását, valamint arra kérte az arra közlekedőket, tartsák be az ott megengedett legnagyobb sebességhatárt, vagyis a 30 kilométer per órát. A politikus egyébként már májusban, az önkormányzati választás kampányában arról beszélt, minél előbb szeretné elérni, hogy a helyiek kérésének megfelelően a területen új zebra épüljön.